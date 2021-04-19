شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 14 مستشفى مركزى بقرى المرحلة الثانية لـ "حياة كريمة ".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، العمل على تحسين الجوانب الحياتية بالريف المصرى وذلك من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات الريفيين فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية وأيضا تطوير واستحداث مكونات القطاع الصحى.

ويأتى ضمن الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة فى خطة العام المالي الجارى 2020/2021، فى قرى 51 مركزا، المرحلة الثانية، فى صرف الاعتمادات المخصصة لإقامة 14 مستشفى مركزيا في المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك فى إطار العمل على توسيع مظلة الرعاية الصحية بمحافظات الجمهورية.

والمخطط أيضا أن يتم توفير منشأة صحية في كل قرية للمبادرة ، إجراء تطوير شامل للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحي الشامل، وغير المطابقة، التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير سيارات القوافل الطبية باستفادة 115 ألف مواطن منها حتى الآن، البدء في إجراءات التعاقد لتوفير 1000 سيارة إسعاف بالقرى، تخصيص أراض بديلة لإقامة المنشآت أو نقل الخدمات بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من التطوير، تطوير مراكز طب الأسرة والنهوض ببنوك الدم في 52 مستشفى، تنفيذ 510 عيادات متنقلة، لكل مركز من مراكز الريف المصري، توفير الإغاثة العاجلة لخدمة ما يقرب من 11 ألف من التوابع لقرى الريف المصري.

ويتضمن دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تصميم استمارة موحدة وشاملة لتجميع البيانات التي ترصد حالة التنمية قبل وبعد المبادرة، بحيث يعتمد عليها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في المسوح الميدانية التي يقوم بها، لقياس الأثر على "معدلات الفقر/ البطالة/ حالة التنمية"، مضيفة في هذا الصدد أنه جار تطوير الاستمارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ضوء رأي الوزارات، وجار تصميم استمارة جديدة لقياس الأثر على معدل البطالة والعمل اللائق في الريف المصري، وهي الأولى من نوعها.