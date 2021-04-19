شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة".. 798 مشروعا يجرى تنفيذهم بقرى المبادرة لتحسين الأوضاع المعيشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف تنفيذ البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتحسين الأوضاع المعيشية لأهالى الريف ورفع مستوى الخدمات وإحداث نقلة نوعية فى شكل الحياة بقرى مصر، ويتم التنفيذ فى الوقت الراهن بـ 51 مركزا على مستوى المحافظات المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافى المستهدف.

وفى تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية، فأنه تم رصد 798 مشروعا يجرى تنفيذها حالياً فى المحافظات منها مشروعات كانت جارية بالفعل أو كانت متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضى أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية، وتم تذليل المعوقات التى تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة تحقيقاً للتنمية الشاملة للقرى والمراكز المستهدفة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصري، كما تم رصد عدد كبير من المشروعات فى مرحلة التجهيز للتنفيذ وفق للخطط الموضوعة حيث وصل عدد هذه المشروعات إلى 4228 مشروعا.

وتتمثل المشروعات فى مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة والشباب والرياضة والخدمات البيطرية والرى والغاز الطبيعى والاتصالات وكذا برامج الإدارة المحلية (طرق ونقل- إنارة عامة - تحسين بيئة - تدعيم وحدات محلية- أمن وإطفاء، وحسب تصريحات مسبقة للواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أنه يستهدف تنفيذ مئات المشروعات لتوفير ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية في القرى المستهدفة منها تنفيذ 1000 مشروع صرف صحي في كل قرية محرومة و500 لصالح لتحسين خدمات مياه الشرب في غالبية القرى، ومد شبكات الغاز الطبيعي للمناطق المؤهلة بواقع 1000 مشروع ، وتبطين الترع والمجاري المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات بإجمالي حوالي 3000 مشروع ، كمت إنه يجري تنفيذ مشروعات في قطاعات التعليم والصحة بكافة القرى المستهدفة وبإجمالي حوالي 2000 مشروع كما يجري تنفيذ 317 مجمع خدمات حكومية.