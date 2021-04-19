أوساكا اليابانية تطالب بالطوارئ لوقف كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال حاكم ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في اليابان، اليوم الإثنين، إن مدينته أوساكا ستتوجه بطلب من الحكومة لإعلان حالة الطوارئ فيها لوقف ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وقد اتخذت أوساكا والعديد من المدن اليابانية الأخرى في وقت سابق إجراءات تقييدية لمدة أسبوعين، تهدف إلى السيطرة على انتشار الوباء.

وقال حاكم أوساكا، هيروفومي يوشيمورا، في تصريح صحفي: "كان من المفترض أن تظهر ثمار الإجراءات، التي تم اتخاذها في وقت سابق، لكن عندما ننظر إلى عدد الإصابات التي تم تسجيلها يوم الأحد، فإنه يعكس ارتفاعا، حيث تم تسجيل رقم قياسي بلغ 1220 حالة جديدة".

وأضاف أن "الخدمات الطبية أيضا في حالة يرثى لها، وقررنا أننا بحاجة إلى حالة طوارئ".