الهند تسجل زيادة قياسية جديدة بإصابات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت الهند، اليوم الاثنين، زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 273810 ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات في الهند 15 مليوناً محتلة المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 178769 بعد تسجيل زيادة قياسية بلغت 1619 وفاة جديدة.