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الهند تسجل زيادة قياسية جديدة بإصابات كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد -  سجلت الهند، اليوم الاثنين، زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس بلغت 273810 ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات في الهند 15 مليوناً محتلة المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 178769 بعد تسجيل زيادة قياسية بلغت 1619 وفاة جديدة. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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