الصين: كل الإصابات الجديدة بكورونا وافدة من الخارج

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل البر الرئيسي 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 18أبريل نزولا من 16 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفعت إلى 16 بعد أن كانت 15 حالة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90510 حالات بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.