الكشف عن حصيلة ضحايا حادث قطار طوخ في مصر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 39 دقيقة

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، عن حصيلة حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في الحادث .

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات، مؤكدا أن سيارات الإسعاف ما زالت متواجدة بالموقع لحين الانتهاء من أعمال إزالة آثار الحادث.

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تراوحت معظم الإصابات بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأكد مجاهد توفر مخزون كاف من الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة “للوقوف على أسباب” حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة اليوم الأحد.