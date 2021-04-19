داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على بئري نفط شمالي العراق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 56 دقيقة

تبنى تنظيم “داعش”، فجر الاثنين، الهجوم الذي طال بئرين للنفط شمالي العراق، السبت، وفقا لبيان نشره التنظيم الإرهابي عبر تلغرام.

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت في بيان أن الهجوم في حقل باي حسن لم يتسبب بنشوب حريق أو أي أضرار ولم يؤثر على الإنتاج أو يوقف ضخ النفط.

وكان مصدر أمني عراقي قال، السبت، إن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فجروا بئرا نفطيا في شمال غرب كركوك بشمال البلاد، بحسب مراسل الحرة.

ووفقا للمصادر، فإن مسلحين فجروا الأنبوب الناقل بالقرب من قرية شرنو، التابعة لقضاء دبس غربي كركوك، باستخدام عبوتين ناسفتين، أدتا إلى إلحاق أضرار مادية بالأنبوب واشتعال النيران فيه.

وقال المصدر، بحسب مراسل الحرة، إن مسلحين فجروا البئر 105، وهي من الآبار الواقعة ضمن حقل باي حسن، وتخضع لحماية سكان المنطقة ضمن عقود الحماية.

وأفاد مصدر من شركة نفط الشمال الحكومية أن الفرق المختصة تسيطر على النيران المندلعة في الأنبوب الناقل لنفط البئر.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية عن وجود معلومات استخبارية بشأن مخطط لعناصر داعش لمهاجمة حقل خباز النفطي غرب كركوك.