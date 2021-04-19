سقوط عدة قذائف على ثكنة عسكرية بمحافظة الأنبار العراقية

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

سقطت عدة قذائف هاون، الإثنين، على ثكنة عسكرية تابعة للجيش العراقي في محافظة الأنبار، غربي العراق.



وأفاد مصدر أمني عراقي بسقوط قذائف هاون على "ثكنة عسكرية" في هيت بمحافظة الأنبار.

وقالت قناة السومرية نيوز العراقية ، إن "عدداً من قذائف الهاون سقطت على ثكنة عسكرية تابعة للجيش العراقي ضمن منطقة سليجية في قضاء هيت"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على أحد الإرهابيين في مدينة "الكرمة"، وضبط مخبأ يضم عبوات ناسفة وصواريخ بمحافظة الأنبار، غربي البلاد.

كما كشفت السلطات العراقية، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي طال قاعدة بلد الجوية، أكبر قاعدة جوية بالعراق، أمس الأحد.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، خلال بيان ، أن الهجوم تم بـ5 صواريخ انطلقت من منطقة "دوجمة" بمحافظة ديالى العراقية، وأصيب منتسبان اثنان بالحادث.

وكان آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن الطيار ضياء محسن، أعلن إصابة اثنين من القوات الأمنية نتيجة سقوط صاروخين اثنين داخل القاعدة.