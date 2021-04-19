شكرا لقرائتكم خبر عن بركان جبل ميرابي بإندونيسيا يطلق حمما لمسافة 1500 متر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت الوكالة المعنية بمتابعة البراكين بإندونيسيا بأن بركان جبل ميرابي بجزيرة جاوة ثار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وأطلق حمما بركانية 16 مرة.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الحكومية عن بيانات لـ"الوكالة الوطنية للأبحاث الجيولوجية" أن الحمم البركانية انطلقت لمسافة تصل إلى 1500 متر على الجانب الجنوبي الغربي للبركان منذ منتصف الليل وحتى السادسة صباحا.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا، وظل مستوى التأهب للبركان عند ثاني أعلى مستوى.