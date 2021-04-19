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زلزال جديد بمحافظة بوشهر جنوبي إيران

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ضرب زلزال جديد، بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين ميناء غناوة في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.
وكان زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب المدينة قبل ظهر يوم أمس، وتلاه أكثر من 40 تابعا زلزاليا.
وأعلنت العلاقات العامة بمحطة بوشهر النووية أن زلزال أمس لم يسفر عن أية أضرار في المحطة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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