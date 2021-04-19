انخفاض واردات اليابان من الخام 17% في مارس

قالت وزارة المالية اليابانية، الاثنين إن واردات اليابان من النفط الخام التي جرى تخليصها جمركياً انخفضت 17 في المئة في مارس مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.

وأفادت البيانات الأولية بأن اليابان، رابع أكبر مشتر للخام في العالم، استوردت 2.49 مليون طن يومياً من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 7.127 مليون طن الشهر الماضي، بانخفاض 1.1 في المئة عن الفترة نفسها قبل عام.

وأظهرت البيانات تراجع واردات النفط الحراري لتوليد الطاقة 12.8 في المئة في مارس/آذار إلى 8.532 مليون طن.

(رويترز)