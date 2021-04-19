شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على الذهب بدعم نزول الدولار وعوائد السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب، الاثنين ليحوم قرب قمة سبعة أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، إذ تدعمت الأسعار بفعل انخفاض الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1777.65 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:50 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن بلغ يوم الجمعة أعلى مستوياته منذ 25 فبراير عند 1783.55 دولار.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1777.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس «في الوقت الحالي، مزيج نزول الدولار الأمريكي وتراجع أسعار الفائدة يدعم الذهب بالرغم من تحسن التوقعات الاقتصادية. هناك زخم، لكننا بالطبع في مرحلة شديدة الأهمية بعد تجاوز مستوى 1765 دولاراً. ومع تجاوز مستوى 1765 دولاراً، التوقعات إيجابية بالنسبة للذهب على المدى القصير».

نزل مؤشر الدولار لقاع ما يقرب من شهر مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها في عدة أسابيع الذي لامسته في الأسبوع الماضي. ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 في المئة إلى 25.79 دولار للأوقية بعد بلوغها قمة ما يقرب من شهر في الجلسة السابقة. وارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2782.68 دولار، في حين زاد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1204.12 دولار.

(رويترز)