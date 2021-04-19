شكرا لقرائتكم خبر عن «هونج كونج» تعلق رحلاتها الجوية مع ثلاث دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت سلطات هونج كونج الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان والفلبين ابتداء من يوم غد 20 أبريل لمدة أسبوعين، بعد اكتشاف سلالة كوفيد-19 المتحولة (إن501واي) في المركز المالي الآسيوي للمرة الأولى.

وقالت الحكومة في بيان، إنه سيتم تصنيف الدول الثلاث على أنها "عالية الخطورة للغاية"، بعد تسجيل عدة إصابات وافدة، تحمل هذه السلالة في هونج كونج خلال الأربعة عشر يومًا الماضية.

وحثت الحكومة السكان البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة، على اتباع التدابير الوقائية للحد من انتشار الفايروس، والسرعة في أخذ اللقاح.

وسجلت هونج كونج 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، منها 29 إصابة وافدة في أعلى حصيلة يومية منذ 15 مارس، ليبلغ عدد المصابين أكثر من 11600 إصابة و209 حالات وفاة.