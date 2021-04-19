13 وفاة في حادث غرق مركبة في قناة

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قالت الشرطة الفلبينية اليوم الإثنين إن 13 شخصًا توفوا غرقا إثر سقوط سيارة رياضية متعددة الأغراض "اس يو في" في قناة للري شمالي الفلبين.

وأفاد تقرير الشرطة بأن شخصين نجيا من الحادث الذي وقع يوم الأحد في قرية بمدينة تابوك في مقاطعة كالينجا، على بعد 316 كيلومترًا شمالي العاصمة مانيلا.

وأظهر التحقيق الأولي أن السائق فقد السيطرة على السيارة، التي سقطت في قناة الري، وفقًا لمركز الطوارئ في المقاطعة.

وقال التقرير:"بحسب رجال الإنقاذ ... كان هناك 15(شخصاً) في السيارة غرق منهم 13، بينهم أطفال وبالغون".

وتم الاعلان عن وفاة 11 من الضحايا فور وصولهم إلى المستشفى، في حين توفي 2 أثناء تلقيهم العلاج. وأضافت الشرطة أن الناجيين الاثنين محتجزان وتحت الملاحظة .