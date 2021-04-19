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الصحة العالمية: نسق زيادة الإصابات بكورونا مقلق

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن نسق الزيادة في الإصابات بفيروس ومعدل الوفيات المسجلة خلال الأسابيع الأخيرة بات مقلقاً. فيما أعلنت ممثلة المنظمة في روسيا ميليتا فوينوفيتش (الأحد)، أنه حتى 12 أبريل 2021، وفقا للإحصاءات هناك أكثر من 135 مليون إصابة وقريب من الـ3 ملايين وفاة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: سجلنا زيادة في عدد الإصابات الجديدة على مدى 7 أسابيع متتالية، دون تراجع، وزيادة في عدد الوفيات على مدار 4 أسابيع متتالية.. لا نزال نرى تأثير ظهور متغيرات الفايروس ورفع الإجراءات التقييدية واستخدام اللقاح غير العادل بين البلدان ما يستوجب من الجميع الحذر وتطبيق الاحترازات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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