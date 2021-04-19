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مصر تكشف عدد الإصابات اليومية بكورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد -  أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد تسجيل 850 إصابة جديدة بفيروس المستجد و44 حالة وفاة.
وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 765 شخصاً من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 163 ألفاً و479 حالة حتى مساء الأحد، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد بلغ 216 ألفاً و334 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12738 حالة وفاة. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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