هونج كونج تحظر الرحلات الجوية من 3 دول

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات في بيان، إن هونج كونج ستعلق الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين ابتداء من 20 أبريل لمدة أسبوعين بعد اكتشاف سلالة كوفيد-19 المتحول في المركز المالي الآسيوي للمرة الأولى.

وقالت الحكومة، إنه سيتم تصنيف الدول الثلاث على أنها "عالية الخطورة للغاية" بعد تسجيل عدة إصابات وافدة تحمل هذه السلالة في هونج كونج خلال الأربعة عشر يوماً الماضية.

وسجلت هونج كونج 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 29 إصابة وافدة في أعلى حصيلة يومية منذ 15 مارس، وسجلت هونج كونج في المجمل أكثر من 11600 إصابة و209 حالات وفاة.

وحثت سلطات هونج كونج السكان على التطعيم ضد فيروس كورونا في الوقت الذي لم يتم فيه تطعيم إلا نحو تسعة في المئة فقط من سكان المدينة البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة.

ووسعت الحكومة الأسبوع الماضي برنامج التطعيم في المدينة ليشمل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عاماً لأول مرة مع استهدافها زيادة الإقبال الضعيف على التطعيم بين السكان.