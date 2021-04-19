5 مصابين في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 5 أشخاص، مساء الأحد، في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية، وفق إعلام محلي.

وذكرت محطة "كيه.إس.إل.إيه" التلفزيونية التابعة لمحطة "سي.بي إس"، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن خمسة أشخاص وصلوا إلى مستشفى محلي بعد إطلاق النار عليهم في شريفبورت بولاية لويزيانا.



وقال التقرير إن 21 من وحدات الشرطة وصلت إلى مكان الحادث بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في شارع هيرن، دون تحديد ماهية الحادث وأسباب إطلاق النار.

وظهر الأحد، أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 3 على الأقل الأحد في حادث إطلاق رصاص في مدينة أوستن بولاية تكساس.

والجمعة، قُتل 8 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بمدينة "أنديانابوليس" الأمريكية وفقا للشرطة.

والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عدد من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى الحد من أعمال العنف المسلحة.



وأعلن البيت الأبيض أن وزارة العدل ستصدر في الخطوة الأولى قانونا مقترحا للمساعدة في وقف انتشار ما يسمى "الأسلحة الخفية"، في غضون 30 يوما.

والأسلحة الخفيفة "الخفية" هي أسلحة تباع بدون أرقام تسلسلية أو معلومات تعريفية أخرى، ويشتري المجرمون أجهزة تحتوي على جميع المكونات والإرشادات تقريبا لصنع سلاح ناري في أقل من 30 دقيقة واستخدام هذه الأسلحة النارية لارتكاب جرائم.