بعد "كورونا المتحورة".. هونج كونج تحظر الطيران من 3 دول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السلطات في هونج كونج إنها ستعلق الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين، ابتداء من 20 أبريل/نيسان لمدة أسبوعين بعد اكتشاف سلالة كوفيد-19 المتحورة (إن501 واي) في المركز المالي الآسيوي للمرة الأولى.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أنه سيتم تصنيف الدول الثلاث على أنها "عالية الخطورة للغاية" بعد تسجيل عدة إصابات وافدة تحمل هذه السلالة في هونج كونج خلال الأربعة عشر يوما الماضية.

وسجلت هونج كونج 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، منها 29 إصابة وافدة في أعلى حصيلة يومية منذ 15 مارس/آذار. وسجلت هونج كونج في المجمل أكثر من 11600 إصابة و209 حالات وفاة.

وحثت سلطات هونج كونج السكان على التطعيم ضد فيروس كورونا في الوقت الذي لم يتم فيه تطعيم إلا نحو تسعة في المئة فقط من سكان المدينة البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة.

ووسعت الحكومة الأسبوع الماضي برنامج التطعيم في المدينة ليشمل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عاما لأول مرة مع استهدافها زيادة الإقبال الضعيف على التطعيم بين السكان.