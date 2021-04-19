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أمريكا.. 130 مليون شاب يحصلون على جرعة من لقاحات كورونا

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الدمام - شريف احمد - تلقى أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من جرعتي لقاح فيروس كورونا حتى يوم الأحد.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أنه منذ أن بدأت البلاد حملة التطعيم قبل أربعة أشهر، تلقى 4ر50 % من البالغين- حوالي 130 مليون شخص- جرعة واحدة على الأقلن بينما تم تطعيم ما يقرب من ثلث البالغين بشكل كامل.

كما حصل 81 % من بين المجموعة الأكثر عرضة للخطر ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر على جرعة واحدة، وتلقى الثلثان منهم تقريبا على الجرعتين.

وذكر البيت الأبيض أنه يجري حاليا تقديم أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح يوميا في المتوسط، فيما بلغ الإجمالي ما يقرب من 210 مليون جرعة في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة.

وتلقت ممرضة أول جرعة في البلاد بنيويورك في 14 كانون أول/ديسمبر 2020.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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