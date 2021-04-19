محمد بن سلمان يبحث مع مبعوث بريطانيا للخليج "تعزيز العلاقات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج، إدوارد ليستر، "الأحداث الإقليمية والدولية".

ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن اللقاء جاء بحضور كل من الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير المملكة لدى بريطانيا، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية والسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.



وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتتمتع السعودية وبريطانيا بعلاقات استراتيجية وشراكة راسخة أظهرتها المواقف المتبادلة بينهم على امتداد عقود.