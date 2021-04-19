شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر صفقة سلاح بين اليونان وإسرائيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقعت إسرائيل واليونان، أمس (الأحد)، أكبر صفقة مشتريات دفاعية. وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، فإن سلاح الجو اليوناني وقع اتفاقية ستشغل بموجبها شركة «Elbit Systems» الإسرائيلية مركزا لتدريب القوات الجوية اليونانية، وتبلغ قيمة الاتفاقية نحو 1.65 مليار دولار.من جهتها، قالت «Elbit» إنها ستزود طائرة تدريب جديدة من طراز «M-346» وستحافظ على أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية، والذي يضم عشرات الطائرات من طراز «M-346»و«T-6»، لمدة 20 عاما تقريبا. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن هذا البرنامج سيحدّث القدرات وسيقوي اقتصادي إسرائيل واليونان ومن ثم فإن الشراكة بين بلدينا ستتعمق على المستويات الدفاعية والاقتصادية والسياسية.

