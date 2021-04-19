شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: توحيد المؤسسة العسكرية رهن بخروج المرتزقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رهن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، توحيد المؤسسة العسكرية بخروج المرتزقة من ليبيا. وكشف في تصريحات تليفزيوينة أمس (الأحد)، عدم تسجيل أي انسحاب للمرتزقة أو القوات الأجنبية، مؤكداً أن نظام أردوغان لا يريد الخروج من ليبيا دون ضمان تحقيق مصالحه. وقال المحجوب، إن الشارع الليبي لم يستسغ زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة إلى أنقرة. وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد تقدم بمقترحات عدة لمجلس الأمن الدولي بشأن التكوين والجوانب التشغيلية لمراقبة وقف إطلاق النار المنصوص عليه في رسالة إلى المجلس.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد في تقرير الأسبوع الماضي، توقف عملية عودة مرتزقة الفصائل السورية الموالية لتركيا من ليبيا. في وقت عمدت الحكومة التركية إلى إرسال دفعة جديدة مؤلفة من 380 مرتزقاً إلى ليبيا خلال الأيام الماضية. وأفصحت مصادر موثوقة، أن حالة من الاستياء المتصاعد تهيمن على أوساط المرتزقة من بقائهم وعدم عودتهم خصوصاً أنهم يشتكون من أوضاع معيشية سيئة.