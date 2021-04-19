شكرا لقرائتكم خبر عن هل يترشح الأسد للرئاسة ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن برلمان النظام السوري أمس (الأحد) أن انتخابات الرئاسة ستُجرى في 26 مايو القادم، وهي الثانية التي تشهدها سورية منذ اندلاع الحرب عام 2011، مؤكداً أن باب الترشح للانتخابات سيفتح اعتبارا من اليوم (الإثنين) ولمدة 10 أيام. ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) فإن المحكمة الدستورية العليا ستتولى استقبال طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية. ولفت البرلمان إلى أن باب التصويت في الانتخابات للسوريين في الخارج سيفتح يوم 20 مايو، على أن تنطلق داخليا بعد 6 أيام، ويتوقع أن تبقي هذه الانتخابات بشار الأسد في منصبه، رغم أنه لم يعلن رسميا حتى الآن ترشحه لخوضها. وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88%، إذ يحكم الأسد سورية منذ عام 2000، بعد وفاة والده حافظ الأسد الذي حكم البلاد لنحو 3 عقود.

