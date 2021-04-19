شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة في يوليو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - على الرغم من انهيار محادثات كينشاشا الأخيرة حول أزمة سد النهضة بسبب تعنت أديس أبابا، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن التعبئة الثانية للسد ستتم خلال موسم الأمطار في شهري يوليو وأغسطس. وقال إن بلاده لا تسعى لإلحاق الضرر بدولتي مصب نهر النيل مصر والسودان. وأضاف آبي أحمد في تغريدات على تويتر أمس (الأحد)، أن سد النهضة حال دون حدوث فيضانات عارمة في السودان العام الماضي، وأن إنجاز تعبئة السد في موسم الأمطار سيقلل خطر الفيضانات، موضحاً أن الأمطار الغزيرة التي هطلت العام الماضي ساعدت في استكمال التعبئة الأولى بنجاح.

ولفت إلى أن بلاده ستطلق قبل التعبئة الثانية مزيدا من المياه التي خزنت العام الماضي في المساحات الجانبية لبحيرة السد المعروفة باسم المفايض، وستشارك المعلومات مع مصر والسودان.