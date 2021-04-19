شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يضطهد النساء.. ويتكتم على ضحايا كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وسط أزمة اقتصادية خانقة والانهيار المتواصل للعملة الوطنية، كثفت مليشيا الحوثي اعتداءاتها على النساء في رمضان وفرضت إجراءات ابتزازية في عدد من الشوارع والمساجد.

وقالت مصادر في صنعاء لـ«الخليج 365»، إن المليشيا بدأت حملة في الشوارع والأسواق للتحرش بالنساء اللواتي يخرجن لكساء أطفالهن والاعتداء عليهن بالألفاظ والتهديد بالسجن إذا لم يغادرن الأسواق، وأضافت أن عناصرها عاقبت عددا من النساء اللواتي رفضن توجيهات مشرفات المساجد من الحوثيات بالاستماع للأفكار الطائفية التي يلقيها زعيم المليشيا في تسجيل صوتي، بمنعهن من أداء صلاة التراويح ودخول المسجد. في غضون ذلك، انتشر فايروس كورونا بشكل لافت في صنعاء وعدد من المحافظات. ووفقاً لمصادر طبية مطلعة فإن مستشفى الكويت بالعاصمة الذي حوله الحوثي إلى مركز عزل صحي يواجه أزمة خانقة وانعداما للأدوية بينما ترفض المليشيا الاعتراف بانتشار الوباء ولا تنشر أي إحصاءات عن المصابين أو الضحايا رغم تساقط عدد من قياداتها الذين يحظون برعاية في أكبر مستشفى خاص.

بالمقابل، أفشل الجيش الوطني أمس (الأحد) هجوماً حوثياً على مناطق مدنية في مديرية صرواح غرب مأرب، ووفقاً لمصدر عسكري، فإن المليشيا نفذت عددا من الهجمات في صرواح والمشجح لكن الجيش بإسناد من تحالف دعم الشرعية تمكن من إحباطها وتدمير عدد من الآليات والأسلحة. واعترفت المليشيا بمقتل 26 مسلحاً بينهم 10 قيادات خلال الساعات الماضية وأعلنت تشييعهم في صنعاء وتعز.