شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الضريبة الجمركية المقررة على معدات الخاصة بـ"التعمير أو الاستصلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة رقم 22 من قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 ضريبة جمركية 5% من القيمة على المعدات اللازمة لمشروعات التعمير أو مشروعات الاستصلاح الزراعى أو المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وجاء نص المادة 22 من قانون الجمارك كما يلى:

تحصل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية، أيهما أقل، وذلك علي ما يستورد مما يأتي :