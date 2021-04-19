شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الضريبة الجمركية المقررة على معدات الخاصة بـ"التعمير أو الاستصلاح" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت المادة رقم 22 من قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 ضريبة جمركية 5% من القيمة على المعدات اللازمة لمشروعات التعمير أو مشروعات الاستصلاح الزراعى أو المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وجاء نص المادة 22 من قانون الجمارك كما يلى:
تحصل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية، أيهما أقل، وذلك علي ما يستورد مما يأتي :
- الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجــزاؤها التي يقتضيها النشاط ، ممـا يلزم لإنشاء المشروعات ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ، وكذا المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون الخاص بها ، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام علي الأراضي الصحراوية طبقًا للقانون المنظم لها .
- الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء ، عدا سيارات الركوب ، اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتي يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير .
- الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية .