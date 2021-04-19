شكرا لقرائتكم خبر عن حظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ 18 عاما من الجنسين وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظر قانون الأحوال المدنية توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين، حيث تنص المادة 31 مكررًا، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ووفقا للمادة، يشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل.

وينص قانون الأحوال المدنية، على أن يعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

جدير بالذكر، أن المادة 32، من قانون الأحوال المدنية، تلزم أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد الوقائع التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ، وأن تدرج هذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطلاق.