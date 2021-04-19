سكك حديد مصر .. دماء ودموع وإهمال مستمر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وصور- عبدالله عويس:

دماء منثورة، وملابس ممزقة، وحطام في كل مكان. دموع تختلط بالتراب، وصراخ يخرس الجميع. والطواف في محيط حادث قطار طوخ، بحثا عن مساعدة عظمت أو صغرت، سيد الموقف. قضبان السكك الحديدية، لم تشبع من الدماء بعد، لكنها تتحول إلى مكان استراحة، طالما أن الحركة توقفت، ومن بعيد يجلس مسؤولون يتابعون الموقف، يقيمونه، ليصدروا بيانات، لا تشفي من وجع. ثمة أكثر من مئة مصاب، و11 قتيلا، وآلاف الموجوعين. عربات أربع خرجت عن القضبان، لقطار كان يقل الناس من القاهرة إلى المنصورة، صباح الأحد، وخلفت دموعا وجروحا وأوجاعا لا تنسى.