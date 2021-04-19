الإمارات: نتضامن مع السعودية ضد الهجمات «الحوثية» الإرهابية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات «الحوثي» الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة «الحوثي» يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعتبر تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات «الحوثي» باتجاه المملكة.

وقال التحالف، في بيان: «إن محاولات الميليشيات العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية».

وأكد «اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

والجمعة، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الأعيان المدنية في جازان بالسعودية.

كما كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، يوم الخميس الماضي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء الأربعاء وصباح الخميس من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ باليستية، أطلقتها الميليشيات «الحوثية» الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة تجاه مدينة جازان.

الانقلابيون يعترفون بمقتل 26 من عناصرهم بينهم قيادات

اعترفت ميليشيات «الحوثي» الانقلابية بمقتل 26 من عناصرها، بينهم قيادات ميدانية في صنعاء وتعز، ممن لقوا مصرعهم في جبهات القتال.

ونشرت وسائل إعلام الميليشيات أسماء قتلاها الذين شيعتهم، أمس الأول، والذين يحملون رتباً عسكرية مختلفة، كما شيعت يوم الجمعة الماضي، عدداً آخر من قتلاها بينهم رتب عسكرية عليا. وشهدت جبهات مأرب مقتل المئات من عناصر ميليشيات «الحوثي» بينهم عشرات القيادات الميدانية.

وبالتزامن مع خسائرها البشرية الكبيرة، وللمرة الثانية منذ بدء هجومها على مأرب تفشل ميليشيات «الحوثي» بإقناع قبائل خَوْلان، من قبائل طوق صنعاء، بإرسال أبنائها للقتال في مأرب، حيث اعتذرت القبائلُ عن تلبية طلب الميليشيات برفدها بالمقاتلين. وجابت وفودُ «الحوثي» بين قبائل «خولان» لطلب الدعم البشري مقدمين لهم الوعود بتحسين أوضاعهم، لكن رجال القبائل رفضوا الاستجابة لمطالب الميليشيات. وشهدت جبهة المشجح غرب محافظة مارب، مساء أمس الأول، معارك تكبّدت خلالها ميليشيات «الحوثي» خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

وقال مصدر عسكري في المركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن مجموعة من عناصر الميليشيات حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن قوات الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد، حيث باشروها بالنيران وأوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح. وبالتزامن، دمّر طيران التحالف عربة مدرعة وتعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة، كما استهدف بغارات أخرى تجمعات للميليشيات في مواقع متفرقة، وأسفرت جميعها عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.