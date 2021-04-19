شكرا لقرائتكم خبر عن «دون حجر».. انطلاق أول رحلات السفر بين أستراليا ونيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت رحلات السفر دون حجر صحي، بين نيوزيلندا وأستراليا اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، حيث يعتبر اليوم الاثنين هو أول مرة يُسمح فيه للسائحين الأستراليين بالسفر إلى نيوزيلندا منذ إغلاق الحدود.

وتسمح "فقاعة السفر عبر تاسمان" للأستراليين والنيوزيلنديين بالسفر بحرية بين البلدين، دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي عند الوصول إلى أي منهما.

وأقلعت الرحلات الأولى بموجب الاتفاقية صباح اليوم، ومن المقرر أن تصل أول رحلة جوية إلى أوكلاند قادمة من سيدني.

وأغلقت كلتا الدولتين حدودهما أمام الجميع باستثناء المقيمين والمواطنين، مع استثناءات قليلة، في أذار/مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتمكن النيوزيلنديون من السفر إلى أجزاء من أستراليا دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي عند الوصول منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، بينما كان يتعين على الركاب القادمين إلى نيوزيلندا الخضوع للعزل لمدة 14 يوما كاملة.