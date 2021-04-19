شكرا لقرائتكم خبر عن عباس: لا تغيير بشأن الانتخابات الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد، بأنه لا تغيير ولا تبديل على الموقف الفلسطيني من إجراء الانتخابات العامة لأول مرة منذ 2006 بداية من شهر مايو المقبل.

وقال عباس لدى ترؤسه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مدينة رام الله «إننا مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها في كل الأماكن الفلسطينية التي تعودنا أن نجريها فيها، وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة»، وأضاف «لا تغيير ولا تبديل بشأن إجراء الانتخابات»، مؤكدا في الوقت ذاته على التمسك بإجراء الانتخابات في شرق القدس.

من جهتها، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين إلى «استمرار جهودهم لدى إسرائيل بحثها على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصة في شرق القدس».

وعبرت اللجنة عن «إدانتها واستنكارها الشديد لمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس».