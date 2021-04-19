شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تواسي مصر في حادث قطار «طوخ» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت المملكة عن بالغ الأسى لحادث انقلاب عربات قطار مصري، الذي أصيب فيه 97 شخصا بجروح في حادث قطار بمدينة طوخ الواقعة في محافظة القليوبية شمالي القاهرة أمس الأحد.

ووفقا لـ«واس»، أعربت وزارة خارجية المملكة عن بالغ الأسى لحادث قطار مدينة طوخ بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة، وما نتج عنه من وقوع ضحايا ومصابين، وأضافت: تعبر المملكة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الصحة المصرية: «إن أكثر من 50 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى ثلاثة مستشفيات في المحافظة».

وتابعت ”الخليج 365”، ما ذكرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على «فيسبوك» قائلة: «إن ثماني عربات من القطار خرجت عن مسارها»، وأشارت إلى أنه جار حصر الإصابات التي بلغت حتى الآن 109 مصابين، وهو عدد غير الذي ذكرته وزارة الصحة.

والواقعة هي الأحدث في سلسلة حوادث قطارات بمصر في الآونة الأخيرة، وكان 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب حوالي 200 بجروح في مارس في حادث تصادم بين قطارين بالقرب من طهطا جنوبي القاهرة.

وأصيب 15 فردا في وقت سابق من أبريل بعد خروج عربتي قطار عن مسارهما قرب مدينة «منيا القمح» على بعد نحو 70 كيلومترا شمالي القاهرة.