شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطيني يحذر من عواقب الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، أمس الأحد، من عواقب تصعيد القوات الإسرائيلية اعتداءاتها في مدينة القدس المحتلة.

وقال التميمي، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن «الاعتداء على المصلين ليلًا ونهارًا في المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان الفضيل يمس بشكل خطير حرية العبادة وحرمة المسجد الأقصى».

وأضاف: «إن المقدسيين بشكل خاص والفلسطينيين بشكل عام، وفي مقدمتهم القيادة الفلسطينية، لن يبقوا صامتين على ما يحصل في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، والذي يعيد إلى الأذهان ما اقترفه ارئيل شارون (رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق) في عام 2000 من تدنيس للحرم القدسي، واستفزاز للفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الانتفاضة الثانية».