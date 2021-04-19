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نجاة مدير المخابرات الصومالي السابق من محاولة اغتيال بمقديشو

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجا المدير السابق لوكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية الجنرال عبدالرحمن توريرى، من محاولة اغتيال فاشلة بالعاصمة مقديشو.

وقال الجنرال عبد الرحمن توريرى في مؤتمر صحفي، إنه تعرض لإطلاق نار من قبل قوات حكومية في مقديشو، عند تقاطع أمني في مديرية عبدالعزيز".

وأشار المسؤول العسكري الصومالي السابق إلى أن الجنود الذين أطلقوا عليه النار قوات جديدة تم نشرها في المنطقة الليلة، مؤكدا أن إطلاق النار كان متعمدا من قبل نظام الرئيس عبدالله فرماجو.

وأكد أنها كانت محاولة اغتيال وأنه سيتشاور مع المسؤولين، وسيرد بشكل حاسم إذا لم تقدم السلطات تفسيرا مقنعا بسبب إطلاق النار على موكبه.

وذكر مسؤولون عسكريون في الجيش الصومالي ونواب معارضون أن القوات التي نفذت الهجوم على المسؤول الأمني السابق، مجموعة من المنشقين عن حركة الشباب الإرهابية، تم ضمهم إلى قوى أمنية تدعى "طوفان" وترتبط مباشرة بفرماجو .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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