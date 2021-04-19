علاء مبارك يتفاعل مع "الاختيار 2": تحية لأبطال الجيش والشرطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك تحية لـ"أبطال الشرطة والجيش".

تحية علاء مبارك جاءت تعليقا على المسلسل المصري "الاختيار 2"، الذي عرض في حلقته الخامسة أحداث فض اعتصام رابعة العدوية الذي نفذته جماعة الإخوان الإرهابية عام 2013.

وغرد نجل الرئيس المصري الأسبق على "تويتر" قائلا: "تحية لكل القائمين على هذا العمل ولأبطال الشرطة والجيش ورحم الله شهداء الوطن وحفظ لنا مصرنا".

وأضاف: "مسلسل الاختيار 2 يقوم بتوثيق الأحداث التي حدثت فى رابعة ويؤكد وجود مسلحين فى رابعة وفوق أسطح العمارات ويظهر أعمال القتل والعنف التي حدثت من حرق للكنائس واقتحام الأقسام".

وشهدت الحلقة الـ5 من مسلسل "الاختيار 2" التي أذيعت الأحد عرض العديد من المشاهد الحقيقية، من أحداث "فض اعتصام رابعة" في مصر، والتي وقعت في 13 و14 أغسطس 2013.

وكشفت المشاهد بشاعة الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشرطة المصرية. <