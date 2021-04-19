حقيقة شائعة إخوانية عن انفجار خط غاز شمالي مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفي مصدر أمني مصري صحة شائعة إخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث انفجار فى ماسورة غاز بمحافظة الإسكندرية، شمالي البلاد.

وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلاً، وقال إنه "يأتي ضمن محاولات نشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأي العام".

وأوضح المصدر أن ما حدث هو نشوب حريق بماسورة غاز طبيعي، صباح اليوم الأحد، أسفل عقار بمنطقة العصافرة بحري شرقي محافظة الإسكندرية.

وأكد المصدر أن الحريق اندلع بمحل لبيع أدوات المائدة "بلاستيك" أسفل العقار المشار إليه، وجرى إخماد النيران، دون حدوث أي إصابات أو تسريب للغاز.

وتمارس جماعة الإخوان الإرهابية سلوكا انتقاميا ثأريا مبني على الشائعات، لهدم الدولة المصرية، يبث سموم التفرقة والفوضى كبديل لمشروع مسلح أحبطه الأمن.

منصات وكتائب إلكترونية تجندها الجماعة الإرهابية لضرب الاستقرار، تستهدف بشكل أساسي الوعي المجتمعي في عمقه، والنظام السياسي، من أجل خلق فوضى عادة ما تشكل في أدبيات الجماعة، قاعدة أساسية تمنحها موطئ قدم بمفاصل الدولة.

وبحسب تقرير مصري رسمي صدر مؤخرا، "فإن 2020 كان من أكثر السنوات استهدافاً للبلاد بالشائعات على مدار الأعوام الستة الماضية، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الكتائب الإلكترونية".

وأرجع خبراء ذلك إلى "تنظيم الإخوان الذي كان السبب المباشر في ارتفاع الشائعات بمصر منذ عام 2014 حتى الآن".