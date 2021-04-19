شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير دولي من كارثة بيئية بسبب الناقلة «صافر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”

في وقت شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على التهديد الخطِر الذي تشكله ناقلة النفط «صافر»، التي تهدد حالتها الخطِرة المتداعية بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية تهدد اليمن والمنطقة بالكامل، كشفت دراسة دولية عن أنه في حال انفجار خزان النفط «صافر»، سيؤثر في سبل عيش 1.6 مليون شخص من خلال الأضرار التي ستلحق بالصناعات الساحلية وإغلاق المصانع والموانئ، فضلاً عن الأضرار التي ستلحق بمصايد الأسماك والموارد البحرية‏.

كما شدد أعضاء مجلس الأمن في اجتماعه الأخير على مسؤولية الحوثيين عن الوضع ودعوا إلى تسهيلهم العاجل للوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح أساسية وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.

وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة اكابس البحثية السويسرية بالشراكة مع شركتي (كاتبولت) و(ريسك اوير)، الخاصة بتقييم الأثر لاحتمالات تسرب أو انفجار أو غرق القنبلة الموقوتة «صافر»، إلى أنه ستكون سبل عيش 31.500 صياد في خطر حال حدوث الكارثة، وقد يفقد 235.000 عامل في صيد الأسماك والصناعات ذات الصلة وظائفهم، وهي آثار مدمرة على سبل عيش الصيادين والعمال وأسرهم الفقيرة جدا‏ً.

ولخصت الدراسة الدولية الجديدة، الأثر الاقتصادي المتوقع للكارثة عبر توقف عمليات ميناءي الحديدة والصليف لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، مما سيحد من واردات الوقود والغذاء ويعرض وظائف عمال الموانئ للخطر، والذي سيؤثر في إنتاج الكهرباء والخدمات الصحية والنقل، وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية‏.

وقدرت تكلفة التأثير العام وتكاليف التنظيف العالية للانسكاب النفطي للخزان العائم «صافر» ب20 مليار دولار أمريكي، وسيتعرض 6,9 مليون شخص لمستويات عالية جداً من تلوث الهواء، مع ظهور آثار ضارة بعد 24 - 48 ساعة من اندلاع حريق في الخزان، وسيتأثر ما يصل إلى 967.000 نازح في مناطق اليمن التي يمكن أن تغطيها أعمدة دخان‏.