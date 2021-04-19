شكرا لقرائتكم خبر عن مصر واليونان تبحثان الأوضاع في منطقة شرق المتوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج، وكالات

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، خلال استقباله له أمس الأحد في القاهرة، الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، ومجمل التطورات الإقليمية الجارية، والرؤية المصرية حول سبل حلحلة الأزمات المختلفة في المنطقة، وكذلك الجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الملائم لإحلال الأمن والاستقرار، ودعم الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، أن شكري أطلع نظيره اليوناني، على آخر مستجدات ملف سد النهضة.

وأضاف المتحدث: إن الوزيرين ناقشا، خلال اللقاء، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، انطلاقاً من أواصر الصداقة التاريخية، التي تربط البلدين والتعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه العلاقات.

وأضاف المتحدث: إن الوزيرين عبرا عن تقديرهما للشراكة الراسخة بين البلدين، وأهمية مواصلة تعزيز العلاقات؛ حيث تم تأكيد التطلُع لتدعيم أواصر التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بين الدولتين.

وأعرب الوزيران عن التقدير لاستمرار تبادل التأييد بين البلدين في المحافل الدولية، وأهمية مصر كشريك استراتيجي لليونان وللاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب المتوسط والشرق الأوسط.

وأشار المتحدث إلى أنه تم التطرق إلى أهمية بحث سبل الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين على صعيد مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

وكان وزير خارجية اليونان، وصف أمس الأحد أن حل الخلافات بين أنقرة وأثينا في عدد من القضايا العالقة بينهما، بأنه صعب ولكنه ليس مستحيلاً.

وقال ديندياس: إن بلاده لا يمكنها تجاهل خلافاتها مع تركيا حول النزاع على السيادة في البحر المتوسط وقضايا أخرى؛ لكن الحل ليس مستحيلاً وإن كان صعباً.

وأضاف ديندياس قائلاً، في مقابلة مع صحيفة «كاثيميريني»: «لا يمكن أن نغض الطرف عن قضايا تتباين آراؤنا فيها وطرقنا في التعامل معها».

وأشار إلى أن اليونان ترى أن ترسيم حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري مع تركيا في بحر إيجه وفي شرق المتوسط يجب أن يستند إلى القانون الدولي.

ولفت إلى أنه لا يرى تشديداً لموقف تركيا حيال القضايا المتعلقة ببحر إيجه وشرق المتوسط. وقال: لكنني أرى مواقف ثابتة تتجاوز القانون الدولي وتجعل آفاق الحل صعبة؛ لكنها ليست مستحيلة.

ونوه الوزير اليوناني إلى أن «القضية التي نواجهها مع تركيا هي أنه لا توجد أرضية مشتركة فيما يتعلق بإطار إيجاد حل لخلافاتنا».