شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة العدل اللبنانية تدعو إلى انتفاضة قضائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت -”الخليج 365”

دعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ماري كلود نجم، أمس الأحد، إلى انتفاضة قضائية، بعد ما جرى في اليومين الماضيين في المشهد القضائي، والذي بدأ يدفع إلى الخوف على ما تبقى من دولة في لبنان، لأن السابقة التي قامت بها النائب العام في جبل لبنان غادة عون والمخالفات التي سجلتها بحسب تأكيد أصحاب الاختصاص، تشير إلى الفشل التام في كل شيء.

استقلالية القضاء

وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، رأت بعد الاجتماع القضائي الطارئ الذي حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد ومدعي عام التمييز غسان عويدات، أن ما حصل مرفوض كلياً من جميع اللبنانيين، مضيفة: «لست هنا لأخذ موقف مع جهة سياسية بوجه الآخر، ولا تبعية سياسية لدي، ولست هنا للقيام بغير صلاحياتي القانونية. بغض النظر عن الأشخاص والأخطاء، نرى اليوم خلافاً قضائياً وانقساماً، والشعب يرى أن القضاء منقسم وتابع لمرجعيات سياسية، وهذا الأمر يقسم الشعب أيضاً».

وتابعت: «هناك مرجع في القانون اسمه هيئة التفتيش القضائي، وطلبت منه منذ أسبوعين أن يضع يده على ملف القضاء لتقييم أداء القضاة، وتصنيفهم بين المخطئ والصائب».

وناشدت نجم، القضاء بالانتفاض على الواقع الحالي، وهناك إمكانات مادية غير متوافرة لحسن سير العدالة. لطالما طالبت بقضاء فعّال ومستقل، ولا يوجد ملف من دون مناكفات طائفية، لافتة إلى أن المشكلة اليوم تدل على فشل مؤسسات الدولة في ظل عدم الفصل بين السلطات.

وأضافت: «وزير العدل لا صلاحية له على القضاة، وهناك غياب للثقة بالقضاء اللبناني وهذه إهانة كبرى، والمشكلة ليست بالقوانين إنما بالتطبيق».

الراعي ومكابرة السلطة

على خط آخر، كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد، عن زيارة للنائب باسيل إلى موسكو نهاية الشهر الحالي أو بداية المقبل تتخللها لقاءات مع المسؤولين الروس لسماع وجهة نظره من الوضع الحكومي والمستجدات.