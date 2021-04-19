شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تستضيف الاختبار السريري لشهادة «طب الأسرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استضافت هيئة الصحة في دبي، ممثلة بإدارة التعليم الطبي والأبحاث، الاختبار السريري النهائي لشهادة اختصاص طب الأسرة، التابع للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، يومي التاسع والعاشر من إبريل الجاري، بمشاركة 40 طبيباً من داخل الدولة، من أصل 322 طبيباً من أطباء الإقامة المسجلين في شهادة اختصاص طب الأسرة تم توزيعهم على 10 مراكز للامتحانات على مستوى الوطن العربي.

وقالت الدكتورة وديعة محمد شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بالهيئة، ورئيس المجلس العلمي لطب الأسرة التابع للمجلس: إن الامتحان الذي عقدته الهيئة بمستشفى دبي ضم دفعتين متتاليتين لعامي 2019 و2020 بمجموع 40 متقدماً للامتحان بينهم 38 مواطناً.