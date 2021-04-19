«الموارد البشـرية» تحـذر من رسـائل احتياليـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، من رسائل احتيالية، تصل للبريد الإلكتروني للموظفين، تذكر بوجود مبالغ مالية متوفرة في حساب المتعامل مع الوزارة.

وأهابت الوزارة في تغريدة على «تويتر»، بضرورة توخي الحذر من رسائل احتيالية تصلهم عبر البريد الإلكتروني، حيث تزعم توفر مبلغ لحساب المتعامل، يمكن استرداده بالضغط على رابط متضمن في الرسالة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الروابط مزيفة، وتسعى لجمع بيانات المستخدمين لأغراض النصب والاحتيال.