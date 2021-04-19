شكرا لقرائتكم خبر عن جامعــة «هيريـوت وات» تفتتـح حرمها الجـديـد فـي قرية دبـي للمعرفـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت جامعة «هيريوت وات دبي» أبواب حرمها الجامعي الجديد، أمس الأحد، والذي يتسع لأكثر من 4 آلاف طالب وطالبة يتلقون تعليماً بريطانياً، يرتكز على البحوث الصناعية وفق أعلى المستويات التعليمية على صعيد الدولة.

ويشغل المبنى الجديد مساحة 218 ألف قدم مربعة، ويتكون من سبعة طوابق، تنقسم إلى ثمانية أنواع من المساحات التعليمية المختلفة التي تم تصميمها لدعم أكبر عدد من التخصصات والخبرات التعليمية الحديثة.

وقال البروفيسور عمار كاكا، رئيس ونائب المدير لجامعة هيريوت وات في دبي.. «يعكس تطوير الحرم الجامعي التزامنا المستمر بتقديم تعليم عالمي المستوى، وأرقى أنواع البنى التحتية الفريدة من نوعها؛ حيث تم تصميم المبنى الجامعي الجديد وفق مراعاة لتجارب الطلاب المستقبلية، إذ تشكل البيئة الداعمة حافزاً لنا لتقديم أساليب تعليم ملهمة تساعد على تحقيق نجاح أكاديمي أفضل، وفق أحدث الأبحاث والتطوير الشامل لطلابنا». (وام)