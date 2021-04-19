شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية قراء دبي تنطلق في 8 مساجد بأكثر من 40 قارئاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن قائمة قراء دبي للعام 1442ه - 2021، ضمن برنامج رمضان دبي، وذلك بوجود أكثر من 40 قارئاً من داخل دولة الإمارات في 8 مساجد بمختلف مناطق دبي، بهدف إحياء ليالي شهر رمضان الفضيل، وإحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها.

وتشمل القائمة جامع الراشدية الكبير بمنطقة الراشدية، جامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، جامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (رحمه الله) في المحيصنة 4، جامع الوالدين بالممزر، جامع عبد الرحمن الصديق في نخلة جميرا، جامع القصر بمنطقة حتا، جامع المرموم الكبير بالليسيلي، جامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (رحمه الله) بالقوز.

وثمن الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، مشاركة قراء دبي في إحياء الشعائر الدينية.