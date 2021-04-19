شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات «كورونا» في الإمارات من الأفضل عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة - المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، أهمية الإسراع بأخذ لقاح «كوفيد-19»، وقالت: «إن جميع اللقاحات المتوفرة في الدولة، من أفضل أنواع اللقاحات في العالم».

أوضحت الدكتورة الحوسني خلال جلسة حوارية افتراضية حول مستجدات «كوفيد-19»، نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، أن اللقاح له دور كبير في تقليل احتمال الإصابة بالمرض، وحماية الأشخاص من حولنا خاصة كبار السن والأطفال من العدوى، وأن الدولة تسعى إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يأخذون التطعيم للوصول إلى مرحلة من المناعة الموجودة والتي نطلق عليها اسم «المناعة المكتسبة»، ما يساهم في تقليل احتمالية انتشار المرض بين أفراد المجتمع.

وقالت خلال الجلسة التي أدارها المستشار سعود بوهندي نائب رئيس مجلس شباب وزارة العدل: «إن الأزمة الحالية لمرض «كوفيد-19» أثرت في المواطنين والمقيمين وغيّرت العديد من العادات التي كانت تمارس في المجتمع الإماراتي في الوقت الماضي، وطرق التعامل مع الآخرين، كما ساعدت الأزمة أفراد الأسر والمجتمع على اتباع الأساليب الصحية الجديدة».

وأشارت الدكتورة الحوسني في حديثها إلى الدور الإيجابي الذي لعبه أفراد المجتمع في الإمارات بوقوفهم ودعمهم لخط الدفاع الأول في الدولة ومساندتهم لمن يقفون لحمايتهم من الآثار السلبية «لكوفيد 19».

من جانبه، أكد القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل في مستهل الجلسة، أن دولة الإمارات نجحت في تجربتها للتصدي لجائحة كورونا، وأصبحت مثالاً يحتذى به، بفضل الدعم اللامحدود والرؤية الثاقبة والحكيمة لقيادة الإمارات.

وأكد حرص وزارة العدل على تنفيذ كل التعليمات الصحية من اجل سلامة الموظفين والمتعاملين.