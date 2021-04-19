فريق من «الشؤون الإسلامية» بدبي للإشراف على توزيع وجبات رمضان

دبي:”الخليج 365”

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شكّلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فريقاً للإشراف على توزيع الوجبات هذا العام، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، والشرطة، والبلدية، واللجنة الدائمة لشؤون العمال، واقتصادية دبي، ومؤسسة وطني الإمارات، للرقابة على التوزيع، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، وتوجيه الجمهور والمتبرعين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتجنب ممارسة بعض العادات، مثل توزيع الوجبات بين الجيران، أو توزيع الوجبات من المنازل إلى العمال مباشرة، لما قد تسببه هذه الممارسات من إضرار بالصحة والسلامة، ومخالفتها للإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام للدائرة، أن تشكيل الفريق جاء لتوحيد الجهود الميدانية لتوزيع الوجبات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، فضلاً عن متابعة مخالفات الجهات غير الملتزمة، بإصدار التصاريح الخاصة بتوزيع الوجبات. مشيراً إلى ضرورة التعامل مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة في دبي، بصفتها الجهات المعنية بتوزيع الوجبات للفئات المستهدفة، بإشراف مباشر من الدائرة.

وأضاف أن عملية التوزيع استقطبت اهتماماً كبيراً من مؤسسة «وطني الإمارات»، إذ بلغ عدد المتطوعين 1000. مشيراً إلى أن هذا العدد يعكس قيم العطاء المتجذرة في مجتمع الإمارات.

وشملت نقاط التوزيع: واحة السيليكون، وأم هرير، والحمرية، والنهدة، وحتّا، والقصيص، والمحيصنة، والقوز، والخوانيج، وجبل علي، حيث بلغ إجمالي الوجبات الغذائية 86500 موزعة على النحو الآتي: الهلال الأحمر الإماراتي 10 آلاف. مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية 6 آلاف. جمعية دبي الخيرية 10 آلاف. جمعية دار البر 20 ألفاً. مؤسسة تراحم الخيرية 15 ألفاً. جمعية بيت الخير 25 ألفاً. مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية 500.

وبلغ إجمالي السلال الغذائية 42560، كالآتي: جمعية دبي الخيرية 1000. عيسى صالح القرق الخيرية 3500. جمعية دار البر 3560. مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية 8 آلاف. جمعية بيت الخير 11500. مؤسسة تراحم الخيرية 15 ألفاً.

آلية التنسيق

وأكد الشيباني، استحداث آلية عمل مرنة تمكن الجميع من أخذ زمام الأمور بتوزيع المسؤوليات على جميع الفرق المشاركة، لتحقيق الاستفادة الحقيقية منها.

وشملت الآلية تحديد سكنات العمال من الفريق المعني في اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، فيما ستعمل شرطة دبي على التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقع التوزيع. وستباشر الجمعيات الخيرية بالتعاون مع مؤسسة «وطني الإمارات» تسليم الوجبات إلى مسؤول السكن، لتوزيعها على حسب أعداد المستفيدين. بينما توصل الوجبات للمستفيدين خارج السكنات، عن طريق مبادرة «وجبات الأمل» التي تنفذها «إسلامية دبي».

وستعمل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على تحديد توقيت توزيع الوجبات بحيث يكون انتهاء عملية توزيع الوجبات في الميدان قبل موعد الإفطار.