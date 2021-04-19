شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب يزورون مصابى حادث قطار طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يضم كلًا من: النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ، بزيارات عاجلة لمستشفيات القليوبية منذ اللحظات الأولي، وذلك لمتابعة المصابين والاطمئنان علي توفر الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأكد نواب التنسيقية، على متابعة التحقيقات الجارية للوقوف علي أسباب الحادث وأوجه القصور، وذلك لمحاسبة المقصرين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة ملايين المصريين الذين يعتمدون في تنقلاتهم اليومية على القطارات، كما شدد النواب علي ضرورة تطوير نظم الأمان والعنصر البشري بالسكة الحديد وعدم تأجيل تلك الخطوات.















