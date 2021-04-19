حراك بسبب حادث قطار طوخ وجدل بشأن قانون "المهندسين".. ننشر أبرز أحداث البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - ​(الخليج 365):

أقر مجلس الشيوخ اليوم الأحد، عددًا كبيرًا من مواد قانون نقابة المهندسين وسط حالة من الجدل، بينما شهد البرلمان تحركات نيابية واسعة بسبب حادث قطار طوخ.

ويرصد "الخليج 365" أبرز أحداث اليوم في التقرير التالي..

- "دفاع الشيوخ": نهر النيل أساس وجود المياه في مصر.. وفي صدارة اهتمامات الدولة

قال الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن المياه قضية بالغة الأهمية، وذات أبعاد أمنية وسياسيةوفي صدارة اهتمامات الدولة المصرية.

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- برلماني: على وزير النقل تحمل مسئوليته في حادث قطار طوخ

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ للحزب المصري الديمقراطي، إن تكرار حوادث السكة الحديد بات أمرًا غيرطبيعي، ويثير العديد من التساؤلات، تعقيبًا منه على حادث قطار طوخ اليوم، الذي أصيب فيه عشرات المواطنين.

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- خطط تطوير المناهج بقانون نقابة المهندسين تثير الجدل في "الشيوخ"

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن نقابة المهندسين عليها أن تقترح خطط التطوير للمناهج، على أن تقدمها إلى وزارة التعليم العالي؛ لأنها الجهة المنوط بها التنفيذ، والتي تعمل وَفق خطة على وضع المناهج وتدريسها.

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- "لجنة وتقرير".. أول تحرك من "نقل البرلمان" بشأن حادث قطار طوخ

قالت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنها تتابع حادث انقلاب قطار طوخ رقم 949 "المنصورة- القاهرة"، الذي وقع اليوم الأحد، لسرعة رفع العربات المقلوبة ونقل المصابين للمستشفيات، مضيفة أنها تتابع مع قيادات وزارة النقل والسكة الحديد، ووزارة الصحة، تطورات الحادث.

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- وزير الري: اتبعنا استراتيجية لتحسين استخدام المياه.. ونواجه مشكلتين أساسيتين

قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية تواجه مجموعة من التحديات في ملف المياه.

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- قيمته 500 جنيه.. "الشيوخ" يوافق على رسم قيد نقابة المهندسين

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة الرابعة بمشروع نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتشكيل لجان القيد بنقابة المهندسين.

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- برلماني يطالب بضرور إتاحة الدفع الإلكتروني أثناء رسوم قيد "المهندسين"

طالب النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني أثناء دفع رسوم القيد الخاصة بنفابة المهندسين.

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- الشيوخ" يوافق على تراخيص مزاولة المهنة للاستشاريين الأجانب بقانون "المهندسين"

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على نص المادة السابعة بقانون نقابة المهندسين، والتي تنظم عملية إجراء تراخيص مزاولة المهنة بالنسبة إلى المهندسين والاستشاريين الأجانب.

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- رسوم القيد تثير الجدل في مناقشات قانون نقابة المهندسين.. والحكومة: المبلغ ليس كبيرًا

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة الرابعة بمشروع قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتشكيل لجان القيد بنقابة المهندسين.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/4/18/2007435/

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