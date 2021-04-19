​​سقوط السيستيم وضعف الإنترنت.. أبرز مشكلات واجهت الطلاب الثانوية في أول اختبار تجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف عدد من طلاب الثانوية العامة، من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عددًا من المشكلات التي واجهتهم في أول امتحان تجريبي لهم الذي عقد اليوم الأحد.

وقال طلاب لـ"الخليج 365"، إنهم واجهوا صعوبة في عدم الوصول إلى منصة الاختبار في بداية الامتحان لمدة 10 دقائق، حتى تمكنوا في النهاية من تسجيل بياناتهم.

وأضافوا أنهم واجهوا أيضًا مشكلات في عدم معرفة اسم المستخدم أو كلمة المرور، والتي يتم الحصول عليها من تطبيق "تنويهات" بعد تحديث التابلت، بالإضافة إلى ضعف شبكة "الواي فاي" الداخلية في المدارس.

وفي السياق، أكد الطلاب أنهم واجهوا مشكلة في تحميل الأسئلة بالإضافة إلى أن الإجابات لم تكن موجودة، وكذلك سقوط السيستيم أثناء جلسة الامتحان.

وأوضحوا في حديثهم لـ"الخليج 365" أن عددًا منهم أن الامتحان التجريبي امتد لأقل من نصف ساعة، وتضمن أسئلة من خارج المنهج، مؤكدين أنهم توجهوا إلى مشرفي المدرسة لتدوين المشكلات التي تعرضوا لها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة في يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط" الفايبر"، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.

وأوضحت الوزارة أن 574 ألف طالب/طالبة استطاعوا الدخول على منظومة التحديثات الخاصة بأجهزة التابلت للتأكد من سلامتها وفحصها، فضلاً عن إجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس"local" وكذلك المتاحة على "cloud" الحوسبة السحابية، مع قياس كفاءة شرائح البيانات "4G"، الموجودة لدى الطلاب، إضافة إلى التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات، وحل أى مشكلات فى الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفنى الموجود فى المديريات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استمرار عملية فحص أجهزة الطلاب والشبكات خلال اليوم الثاني والثالث للاختبار، والمقرر عقدها يومي 20 و22 أبريل الجاري، للوصول إلى أفضل أداء خلال امتحان نهاية العام.

وكشف الطلاب أنهم قاموا بكتابة الملاحظات الخاصة بأول يوم للامتحانات وتم إرسالها عبر التطبيق الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأيضا مسئول التطوير التكنولوجى فى المدارس لعدم الوقوع فيها مرة أخرى.