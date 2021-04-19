اجتماع طارئ في إسرائيل بعد إعلان طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

محمد اسماعيل - القاهرة - تل ابيب - (ا ف ب)

بدأت مساء أمس الأحد الحكومة الأمنية المصغرة "الكابينيت" اجتماعًا طارئا وذلك على إثر إعلان طهران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وأشارت مراسلة فرانس24 إلى أن الاجتماع سيستغرق ساعات عدة من دون معرفة ما إذا كان سيصدر قرارات عنه.

أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي اليوم الأحد، أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومسؤولين كبار في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" أطلعوا اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني في إسرائيل بأن المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران والقوى الدولية الأخرى ستؤدي إلى عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتتخوف الحكومة الإسرائيلية للغاية حيال عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، وتحاول إقناع إدارة الرئيس جو بايدن بألا تزيل ضغوطها عن النظام الإيراني.

ووفقًا لموقع أكسيوس، أطلع الموساد الاجتماع الوزاري بشكل رئيسي على حالة البرنامج النووي الإيراني.

وبحث مسؤولون في الاستخبارات العسكرية في الاجتماع التحركات الإيرانية في المنطقة.

وأضاف الموقع أن جهازي الاستخبارات قدما تقييمات مشابهة بشأن ما وصلت إليه مفاوضات فيينا.